Рак после коронавируса: солист группы "Ласковый май" в тяжелом состоянии

Александр Прико и Юрий Шатунов, по словам Андрея Разина, были одноклассниками. Затем оба стали участниками группы "Ласковый май". Команда имела оглушительный успех.
Недавно стало известно, что у Прико коронавирус. Артисту удалось справиться с болезнью, но на него обрушилось новое несчастье. По словам Разина, на почве коронавируса у Прико развивается рак легкого, и его готовят к госпитализации.
"Я всегда был противником курения и запрещал ребятам курить. Но Саша Прико и Юра Шатунов – два солиста, которые курили и не слушали меня. Юра – с шести лет, Саша – с девяти. Но я ничего сделать не смог. И вот теперь наступают такие тяжелые последствия", – с горечью отметил Разин.
Продюсер не теряет надежды на спасение Прико. "Мы с Леной – супругой Саши – делаем все возможное для того, чтобы его спасти. Очень благодарен петербургским врачам, которые помогают Саше", – признался лидер группы "Ласковый май".
Ранее Андрей Разин обсуждал в Сети новости об онкологии у Ирины Салтыковой. Несколько лет назад в интервью Лере Кудрявцевой певица призналась, что когда-то сражалась с раком. Ей вовремя поставили диагноз и сделали операцию, теперь здоровью Ирины ничто не угрожает. Однако некоторые СМИ сообщили, будто у артистки серьезные проблемы.
Разин встал на защиту исполнительницы, обратившись к людям, распространяющим слухи. Продюсер уверен, что нечестные журналисты таким образом пиарятся и собирают просмотры. Андрей пожелал Ирине терпения и здоровья.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
В каких городах трудно выживать???
Я фигуристая, а он говорит полная
Многие люди хотят СССР назад.
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Кем возомнил себя Лукашенко?
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Кто должен быть президентом Белоруссии?