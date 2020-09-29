Программы Андрея Малахова сравнили с творчеством Антона Чехова: Отражение времени

Шоумен Андрей Малахов взял на себя непосильную ношу – творить историю и отражать актуальную жизнь современной России. В свое время то же самое делал великий литературный классик Антон Чехов. Так считает продюсер и медиаменеджер Александр Митрошенков. О феномене Малахова он поведал в интервью StarHit. В пример он привел слова русского писателя Дмитрия Мережковского.
"Если бы современная Россия исчезла с лица земли, то по произведениям Чехова можно было бы восстановить картину русского быта в конце XIX века", – процитировал мэтра эксперт.
По его словам, секрет успеха программ популярного шоумена заключается в том, что Андрей Малахов всегда очень сопереживает своим гостям. Поэтому они открывают душу перед чужим человеком. В качестве примера Митрошенков привел эфир, в котором обсуждалось смертельное ДТП в центре Москвы, которое летом устроил актер Михаил Ефремов. Телеведущий стремился дать слово прежде всего тем, кто был настроен против актера. Так Малахов дал людям раскрыться. Вот тебе и весь феномен...
Александр Митрошенков – продюсер, медиаменеджер и журналист. Он является вице-президентом Академии российского телевидения.
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