Программы Андрея Малахова сравнили с творчеством Антона Чехова: Отражение времени

Можно лишь представить себе, что программы Андрея Малахова однажды будут проходить в школах, а его подводки будут цитировать в своих сочинениях студенты... Сошел с ума мир или нет, однако уже сегодня творчество современного шоумена действительно сравнивают с творениями Антона Павловича Чехова...

прочитано 174 раза