"Как противно!": Малахов не заплатил Поргиной за визит

Скоро в Общественной палате вскоре рассмотрят вопрос о закрытии ток-шоу Андрея Малахова, Дмитрия Борисова и Леры Кудрявцевой. Вдова актера Никола Караченцова, актриса Людмила Поргина выразила свое мнение на этот счет.

Людмила Поргина согласна с тем, что на ток-шоу пора прекратить самозабвенно копаться в чужом грязном белье. Вдова Николая Караченцова и сама не раз принимала участие в различных телешоу. Например, Людмила Поргина снималась в выпусках, посвященных любовницам ее мужа.

Впрочем, не она одна пострадала в результате этих обсуждений. "Когда умер Муслим Магомаев, некая дама пришла в студию и потребовала эксгумации трупа, уверяя, что родила от него дочь! Как противно! Это какой-то маразм, понимаете?" – убеждена Людмила Поргина.

При этом актриса считает, что ток-шоу должны существовать. Просто в них не нужно поднимать личные темы. "Хочется, чтобы личную жизнь оставили в покое. У каждого можно найти в списке деяний и плохое, и хорошее", – высказала мнение вдова Николая Караченцова.

Она вспомнила, как по первому зову бежала сниматься к Андрею Малахову. А потому, что поднимались куда более серьезные темы. "Когда он начинал, были специальные передачи об инвалидах. Он меня всегда звал на такие эфиры: "Люда, надо помочь. Приедет мэр, приедут врачи". И я с радостью шла к нему в программу, даже денег не просила. Потому что мне было важно поддержать человека, который оказался в трудной ситуации", – объяснила Людмила Поргина.

Тем не менее, актриса не скрывает, что участие в скандальных шоу приносит неплохой доход. Впрочем, сейчас платят уже меньше. "Денег сейчас из-за кризиса на телевидении не так много. Поэтому ставки у артистов понизились. Но у меня и пенсия хорошая", – не расстраивается Людмила Поргина.

Вдова Николая Караченцова объяснила, что вообще ходит по шоу не ради заработка, а чтобы встретиться с режиссерами и актерами, которых давно и хорошо знает. "Когда занималась Колей, была оторвана от жизни. А сейчас у меня есть время. И я иду на ток-шоу, чтобы поговорить, вспомнить какие-то моменты и успеть сказать хорошие слова тем людям, которые действительно этого заслуживают", – заключила Людмила Поргина.