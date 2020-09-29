Брошенная и никому не нужная: Елизавета II осталась в гордом одиночестве

Накануне появились слухи о тяжелом положении Елизаветы II. Выяснилось, что обслуживающий персонал дворца настолько сильно устал от различных прихотей королевы, что отклонил предложение прислуживать и жить в ее покоях на новогодние праздники, включая Рождество.

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