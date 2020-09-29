Брошенная и никому не нужная: Елизавета II осталась в гордом одиночестве

В последнее время королевская семья Великобритании может похвастаться большим количеством сплетен и домыслов, вьющихся вокруг каждого члена английской элиты.
На этот раз отличилась действующая королева Британии. Елизавета II получила публичный отказ придворных и осталась одна во время священного праздника. Теперь Глава Содружества Наций будет отмечать Рождество во дворце без слуг.
Дело в том, что персонал настойчиво попросили на месяц переехать в Сандрингемский дворец, в котором Елизавета II ежегодно отдыхает на рождественских каникулах.
Согласно традициям, если большинство придворных не согласится на переезд, 94-летняя королева будет вынуждена впервые за несколько десятков лет отпраздновать святой праздник в Виндзорском замке.
Мало того, что родной внук пытается опозорить честь Елизаветы II, так теперь и придворные бунтуют и просят свободы. Похоже, что в королевском дворце ожидается раскол и жестокая революция.
По словам приближенных Верховного правителя Церкви Англии, королева в бешенстве. Елизавета II никогда не сталкивалась с подобными ситуациями и не считала, что работа в праздничные дни ущемляет права прислуги.
Стоит отметить, что более 20 придворных потребовали отпустить их к семьям на Рождество. Уборщики и работники прачечной тоже вспомнили о своих правах и отказали Елизавете II в сотрудничестве.
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