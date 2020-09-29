Меган Маркл с мужем подложили королеве свинью

Меган Маркл и принц Гарри готовят новый удар по королеве Елизавете II. В октябре на прилавках появится книга Роберта Лэйси "Битва братьев: Уильям, Гарри и закулисная история семейного кризиса".

В королевском семействе назревает новый скандал. Герцоги Сассекские не указаны в числе соавторов, однако Лэйси пообещал раскрыть в книге все нелицеприятные подробности кризисных переговоров Елизаветы II, принца Чарльза, Уильяма и Гарри, состоявшихся после объявления о выходе внука королевы и его жены из состава монаршей семьи.

Само собой, источником информации об этих строго засекреченных переговорах не мог стать никто, кроме Меган Маркл и ее супруга. Поэтому Ее Величество имеет право расценивать новую книгу, как очередную атаку внука и его жены на себя и родных.

Примечательно, что автора книги связывает с герцогами Сассекскими одно странное обстоятельство. Дело в том, что Лэйси – постоянный консультант студии Netfix, с которой Меган Маркл и принц Гарри заключили многомиллионный контракт.

Напомним, с тех пор, как пара перебралась в США, они уже успели нанести чувствительный удар по королеве. Так, выпущенная в августе книга "Обретая свободу" представила все монаршее семейство в невыгодном свете.

По официальной версии, книга написана на основании интервью друзей Меган Маркл и принца Гарри. Но очевидно, что именно внук Елизаветы II и герцогиня стали основным источником информации.