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"Всему есть предел": доведенная Кудрявцева набросилась на Разина

Лера Кудрявцева. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Бессменный лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин то и дело отпускает обидные слова в адрес ведущей Леры Кудрявцевой. Гламурная блондинка решила призвать продюсера к ответу.
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Лера Кудрявцева и Андрей Разин знакомы давно. Когда-то она была женой барабанщика группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. От музыканта Лера родила сына Жана. Неизвестно, что именно произошло между Кудрявцевой и Разиным, однако последний при любой возможности пытается словесно пнуть известную ведущую.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

 Андрей Александрович Разин

Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

Продюсер не скупится на разные слова в адрес гламурной блондинки, причем доходит даже до оскорблений. Сама Лера Кудрявцева в интервью высказала предположение, что Андрей Разин цепляет ее, потому что она популярна.

Недавно продюсер "Ласкового мая" и вовсе выступил с заявлением, будто после родов она бросила своего сына Жана. Для Леры это стало последней каплей. Телеведущая подала в суд на Андрея Разина. На 28 мая назначено предварительное заседание по иску "о защите чести, достоинства и деловой репутации". Теперь Лера Кудрявцева требует с продюсера два с половиной миллиона рублей.

"Мне надоела эта клевета. Теперь за каждое слово, что скажет обо мне этот больной человек, будут отвечать в том числе издания и интернет-порталы, которые тиражируют его бред. Напечатали его клевету – в суд! Всему есть предел", – заявила Лера Кудрявцева.

Кстати, буквально на следующий день после "схватки" с ведущей в суде, мужчину ждет "сражение" с мэтром отечественной сцены Львом Лещенко. Но тут уже сам продюсер выступил в качестве заявителя. Он требует с 78-летнего артиста десять тысяч рублей "за моральный ущерб".

Якобы Андрею Разину не понравилось, что на шоу Андрея Малахова Лев Лещенко "некорректно" высказался в его адрес. Впрочем, сам мэтр не видит ничего предосудительного в своих словах. "Все, что я сказал в тот вечер о Разине: "Этот человек никогда не был певцом, он всегда был администратором!" – заявил Лев Лещенко.

Автор: 13 мая 2020, 17:04 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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