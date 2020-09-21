Семенович затеяла борьбу против расовой дискриминации в "Инстаграм"

Похоже, что у звезд российского шоу-бизнеса появился новый тренд в социальных сетях. Теперь и Анна Семенович всячески экспериментирует над своей внешностью. На этот раз в ход пошли весьма серьезные меры.

Ранее публичные личности на себе примеряли маски стариков и старух. Таким способом они пытались узнать, как будут выглядеть в далекой старости.

Были и перевоплощения в противоположный пол. Николай Басков и Дима Билан охотно представляли себя женщинами.

После обновления приложения "Инстаграм", у пользователей появилась возможность стать представителями другой расы. Одной из первых, кто примерил на себе образ заморской барышни, стала Ксения Бородина.

Анна Семенович решила не отставать от звездной коллеги. Телеведущая обратилась к поклонникам с нестандартной просьбой.

Пользователи "Инстаграм" должны были оценить несколько изменений во внешности Семенович и понять, какая же маска лучше всего ей подходит.

Многочисленная аудитория певицы решила, что Анна прекрасна в образе темнокожей красавицы. А вот азиатские черты лица ничуть не привлекли поклонников телеведущей.

"Вы чудесна. Маска появилась вовремя. Люди должны помнить, что все жители планеты красивы по-своему", – восторженно подметили комментаторы.

Сама же Семенович в очередной раз напомнила своим подписчиками о расовой дискриминации и попросила их быть более толерантными и отзывчивыми.