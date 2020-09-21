Семенович затеяла борьбу против расовой дискриминации в "Инстаграм"

Ранее публичные личности на себе примеряли маски стариков и старух. Таким способом они пытались узнать, как будут выглядеть в далекой старости.
Были и перевоплощения в противоположный пол. Николай Басков и Дима Билан охотно представляли себя женщинами.
После обновления приложения "Инстаграм", у пользователей появилась возможность стать представителями другой расы. Одной из первых, кто примерил на себе образ заморской барышни, стала Ксения Бородина.
Анна Семенович решила не отставать от звездной коллеги. Телеведущая обратилась к поклонникам с нестандартной просьбой.
Пользователи "Инстаграм" должны были оценить несколько изменений во внешности Семенович и понять, какая же маска лучше всего ей подходит.
Многочисленная аудитория певицы решила, что Анна прекрасна в образе темнокожей красавицы. А вот азиатские черты лица ничуть не привлекли поклонников телеведущей.
"Вы чудесна. Маска появилась вовремя. Люди должны помнить, что все жители планеты красивы по-своему", – восторженно подметили комментаторы.
Сама же Семенович в очередной раз напомнила своим подписчиками о расовой дискриминации и попросила их быть более толерантными и отзывчивыми.
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