"Секс по семь раз в день": после новостей о связи с Семенович Губерниев сделал признание

У Губерниева и Путинцевой крепкие и страстные отношения. Все из-за активности 45-летнего комментатора.
Несмотря на то, что недавно в Сети вспыхнул скандал из-за опубликованного видео с Анной Семенович, телеведущему удается сохранять расположение своей девушки. В эфире шоу Азамата Мусагалиева он признался, что у него секс по семь раз в день. Когда семья успевает зарабатывать деньги, не понятно.
При этом спортивный комментатор подчеркнул, что вопрос слишком интимный, и говорить о нем подробно не будет. А не то все подумают, что он врет.
"Каждый день по много раз. Вот сейчас приду и… давай. В 20 лет было по восемь раз в день, в 45 – семь", – признался Губерниев.
Недавно в Сети распространились слухи о том, что якобы у любвеобильного Дмитрия Губерниева роман с певицей Анной Семенович. Все домыслы из-за любопытных соседей Анны, которые сняли на видео, как пара держится за ручку и даже целуется! Певица заявила, что все это было по-дружески, а она просто позвала коллегу и приятеля поучаствовать в съемках ее нового клипа.
Телеведущий Дмитрий Губерниев примерный семьянин. В браке с Еленой Путинцевой он уже много лет. Также ему удалось сохранить дружбу с бывшей женой Ольгой Богословской, которая родила ему сына.
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