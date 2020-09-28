Семенович сразил страшный недуг: Перестала чувствовать вкус еды

Анна Семенович в личном блоге призналась подписчикам, что плохо себя чувствует. Она опубликовала несколько "Сторис" из постели, в которых рассказала, что ей пришлось сдать тест на коронавирус. прочитано 402 раза Звезда заявила, что у нее хорошие новости: анализ на китайскую инфекцию оказался отрицательным. Однако пока артистка ждала результатов, сильно перепугалась, что подцепила заразу. "Вчера перестала чувствовать вкус еды. Нос заложен, как у слоника", – пожаловалась Анна Семенович. ПО ТЕМЕ "Наслаждайтесь!": Семенович в фате и белом платье ответила на вопрос о свадьбе Семенович затеяла борьбу против расовой дискриминации в "Инстаграм" Анна Григорьевна Семенович певица, актриса Певица счастлива, что у нее обычная простуда, потому что в случае подтвержденной "короны" знаменитости пришлось бы отменить съемки и встречи, запланированные на несколько недель вперед. "Купила лекарств, сегодня отлеживаюсь, целый день дома", – рассказала артистка. К сожалению, с наступлением холодов в мире начался рост числа заболеваний коронавирусом. Как и предсказывали врачи, Россию ждет вторая волна. Пока что в нашей стране не вводится никаких ограничений, однако не стоит забывать о мерах предосторожности. Например, после недавнего "Кинотавра" в светской тусовке, по слухам, многие заразились "короной". Правда, звезды стараются скрыть этот факт, чтобы не пугать поклонников и работодателей. По одной из версий "ковид" на фестиваль завез новый возлюбленный Екатерины Варнавы. Александр Молочников почувствовал недомогание, и его тест оказался положительным. Однако позднее режиссер заявил, что анализ дал неверный результат.

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