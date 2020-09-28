Семенович сразил страшный недуг: Перестала чувствовать вкус еды

Звезда заявила, что у нее хорошие новости: анализ на китайскую инфекцию оказался отрицательным. Однако пока артистка ждала результатов, сильно перепугалась, что подцепила заразу. "Вчера перестала чувствовать вкус еды. Нос заложен, как у слоника", – пожаловалась Анна Семенович.
Певица счастлива, что у нее обычная простуда, потому что в случае подтвержденной "короны" знаменитости пришлось бы отменить съемки и встречи, запланированные на несколько недель вперед. "Купила лекарств, сегодня отлеживаюсь, целый день дома", – рассказала артистка.
К сожалению, с наступлением холодов в мире начался рост числа заболеваний коронавирусом. Как и предсказывали врачи, Россию ждет вторая волна. Пока что в нашей стране не вводится никаких ограничений, однако не стоит забывать о мерах предосторожности.
Например, после недавнего "Кинотавра" в светской тусовке, по слухам, многие заразились "короной". Правда, звезды стараются скрыть этот факт, чтобы не пугать поклонников и работодателей.
По одной из версий "ковид" на фестиваль завез новый возлюбленный Екатерины Варнавы. Александр Молочников почувствовал недомогание, и его тест оказался положительным. Однако позднее режиссер заявил, что анализ дал неверный результат.
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