У избитого любовницей Маликова отшибло память

На заре туманной юности музыкант Дмитрий Маликов был в отношениях с Натальей Ветлицкой. Сегодня о делах давно минувших дней никто бы и не вспомнил, если бы 55-летняя певица не решила вернуться на сцену. Она стала ходить по ток-шоу и делиться подробностями личной жизни.

В программе Малахова "Привет, Андрей!" Ветлицкая призналась: "Я не Димин вариант. Диме нужна была другая женщина, это изначально было понятно. Я же один раз действительно дала ему по башке каблуком. Это правда, что говорят. Такая я была огненная. Конечно, за дело дала. Там была железная набойка в каблуке. Короче, он ходил перебинтованный. На этом все кончилось. Его папа понял, что этому союзу не бывать".

Корреспондент "Дни.ру" встретил Дмитрия Маликова на Главном новогоднем концерте в "Крокусе" и спросил, что за ужасы рассказывает бывшая гражданская жена. "Женой она мне никогда не была, – поправил Маликов. – Просто подруга, так скажем. Что касается рассказов про избиение... Честно, я ничего не помню. Это было 30 лет назад, все плохое забылось!"

По признанию Дмитрия Маликова, он не видел экс-любовницу больше десяти лет. "На профессиональной основе мы изредка общаемся, – добавил артист. – Я, например, знаю, что она возвращается в Россию, что снова планирует выступать. Это очень хорошо, поскольку будет пропагандировать в том числе и мое творчество, мои песни".

Напомним, что исполнительница хитов "Посмотри в глаза", "Душа", "Плейбой", "Лунный кот", "Я останусь с тобой", "Глаза цвета виски" долгое время жила с дочерью в Испании. А 29 октября 2020 года на сцене концертного зала "Крокус Сити Холл" Ветлицкая представит шоу "20 X 2020". Маликов, видимо, планирует быть на этом выступлении.