Подарил поцелуй: счастливый Марат Башаров сообщил об экранной жене

28 сентября на Перовом канале начнется показ второго сезона сериала "Гадалка". Главные роли в картине исполняют Михаил Пореченков и Екатерина Олькина. Режиссером ленты выступает Евгений Казанков.
В новой части теленовеллы появится Марат Башаров. По словам актера, в "Гадалке" у него небольшая, но очень интересная роль. "Где-то смешной, где-то грустной она будет", – сказал Башаров в видеообращении, которое опубликовал в личном "Инстаграм".
"Пусть меня простят все девчонки. Мою экранную жену сыграет Женя Дмитриева", – сообщил Марат. Артист поблагодарил коллегу по цеху за отличную совместную работу. Башаров выразил надежду, что с Дмитриевой он еще не раз встретится на съемочной площадке.
Отметим, что Марат Башаров появился перед публикой в отличном расположении духа. В ролике актер находится за рулем авто и довольно улыбается. На прощание артист даже подарил фанатам воздушный поцелуй.
Как писали "Дни.ру", в последнее время Марат Башаров редко радует поклонников ролями. Артист чаще фигурирует в скандалах, связанных с экс-женами Екатериной Архаровой и Елизаветой Шевырковой. В прошлом Башаров поднимал руку на женщин. Сейчас сердце знаменитости свободно.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Кто знает где Клава?
Сифилиона
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Мужики смотрят только на внешность
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Лиона расскажите нам о себе
США грабит весь мир
Вы верите в сглаз?