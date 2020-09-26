"Я люблю ее сильнее!": Башаров продолжает спать с бывшей женой

Актер сообщил, что продолжает спать с экс-супругой в одной постели. Марат Башаров заявил о трепетных отношениях с Елизаветой Шевырковой.

Несмотря на то, что артист развелся с женой, он продолжает поддерживать с ней близкие отношения. Марат Башаров не только живет вместе с Елизаветой Шевырковой, но и спит с ней в одной кровати.

При сыне Марселе телеведущий не ругается с экс-супругой, поэтому в их доме царит адекватная атмосфера. По словам Марата Башарова, прошедшие ссоры с Елизаветой Шевырковой никак не повлияли на их общего сына. Башаров признался, что ребенок часто старается улучшать отношения между родителями. Марсель деликатно делится с отцом информацией о том, что Елизавета сильно любит его. "Я ему отвечаю: "Иди, шепни ей на ушко, что я люблю ее сильнее!"", – сообщил Башаров.

Актер заявил журналистам, что испытывает теплые чувства к Шевырковой. Он уверен, что все еще имеет с ней семью, несмотря на то, что их брак официально не зарегистрирован. С 1 сентября в доме Марата Башарова живет его 16-летняя дочь Амели, которая появилась на свет от первой жены актера. Знаменитость связывает это обстоятельство с тем, что от его дома девушке удобнее добираться до колледжа, в котором она учится.

Напомним, что телеведущий женился на Елизавете Шевырковой осенью 2017 года. Весной 2019 года актер развелся с ней. Женщина обвинила Марата Башарова в домашнем насилии.