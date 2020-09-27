Заплаканная Высоцкая переживает семейный кризис

После долгого перерыва в МХАТ имени Горького покажут полюбившейся зрителям спектакль "Сцены из супружеской жизни". Премьера постановки Кончаловского состоится 2 октября.
Режиссер адаптировал пьесу Ингмара Бергмана, в которой рассказывается о кризисе внутри семьи. Именно эту проблему как талантливым артистам предстоит пережить на сцене Юлии Высоцкой и Гоше Куценко. Пока актеры неустанно репетируют.
К слову, Куценко заменил в постановке Александра Домогарова, который весной устроил скандал с руководством МХАТа. Артист пожаловался, что не получил свой гонорар за сыгранные спектакли. Руководство театра, напротив, уверяет: они не нарушали с актером договоренность.
Некоторые поклонники негативно отреагировали на замену актеров. По их мнению, Куценко не сможет идеально вжиться в эту роль, как Домогаров. "После игры Александра как-то не хочется. И хотя я не плохо отношусь к Гоше как артисту, все равно не хочу", – написал пользователь Сети. Другие же считают иначе: "Куценко явно внесет свою особинку в спектакль!".
Напомним, недавно Кончаловский получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля за историческую драму "Дорогие товарищи". В фильме также снялась Юлия Высоцкая.
Популярные темы форума
Женщина не должна носить брюки
я хочу быть страшная!
Мужики смотрят только на внешность
Возможно ли прекратить месячные?
Голосуем
Нужен ли железный занавес?
Присмотритесь к мужчинам- не сходитесь сразу
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Лиона расскажите нам о себе
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас