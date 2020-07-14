Александра Домогарова убрали после жуткого скандала

Недавно вспыхнувший скандал с участием Александра Домогарова получил неожиданное продолжение. Вряд ли поклонники артиста могли даже предположить такой поворот событий.

В спектакле Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" вместо Александра Домогарова, играющего главную мужскую роль, будет работать Гоша Куценко. Об этом сообщили в пресс-службе МХАТа им. Горького. "Жизнь после пандемии претерпевает изменения: рождаются новые форматы и проекты, новые способы взаимодействия со зрителем, новое восприятие и новый взгляд. Не является исключением и МХАТ имени Горького", – отметили в сообщении представители театра.

Уже осенью, в новом сезоне, обновленную постановку увидят первые зрители. Предполагается, что исполнительница главной женской роли – актриса Юлия Высоцкая – останется в спектакле. Говорят, сейчас артисты активно репетируют.

Гоша Куценко уже прокомментировал известие о новой работе. "О странном периоде нашей жизни я вспоминаю, играя эту пьесу. Мы все прошли через это. Мы все помним перестройку, время было непростое. Об этом нужно говорить", – заметил актер.

В Сети бурно обсуждают "ликвидацию" Александра Домогарова из постановки. Поклонники убеждены, что это связано с жутким скандалом, который произошел между артистом и театром.

Напомним, Александр Домогаров отказался работать с МХАТ им. Горького, заявив, что ему не заплатили за сыгранные спектакли. Однако у руководства учреждения другая версия. По словам представителей администрации, договоренностей с артистом они не нарушали.

Сейчас, когда стало известно о вводе Гоши Куценко в спектакль, в котором до недавнего времени играл Александр Домогаров, в театре заявили, что эти перемены не связаны со скандальными разбирательствами с артистом.