Решетова прокомментировала новый роман Тимати: Вот тебе и отношения напоказ

По словам девушки, у нее пока нет цели заводить новые отношения. Еще бы – о своем расставании пара рассказала всего лишь несколько недель назад. При этом ребята продолжают много общаться и проводят вместе время. Пока что Тимати переехал в съемную квартиру, а Анастасии Решетовой и сыну Ратмиру оставил шикарные апартаменты.
Около недели назад в Сети появилась фотография рэпера с эффектной блондинкой. Анна Дарбицкая является тату-мастером, и артист периодически заходит к ней, чтобы набить что-то на теле. Слухи о новом романе Тимати появились после того, как девушка опубликовала очередной снимок с музыкантом и подписала его довольно интригующе: "Теперь можно".
Анастасия Решетова заверила, что у бывшего возлюбленного пока что никого нет. По словам модели, ему часто приписывают того, чего нет. "Вот тебе и отношения напоказ", – отметила девушка.
Напомним, слухи о том, что у Тимати и Анастасии Решетовой не все гладко, появились еще в начале лета. После самоизоляции пара уехала отдыхать по отдельности. Модель взяла сына Ратмира и улетела к отцу рэпера в Сент-Тропе. Артист в компании матери и дочери Алисы отправился в отпуск в Грецию.
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