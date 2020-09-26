"Давай те уже перестанем": Лазарева обидела поклонников в ответ на теплые чувства

В свое инстаграм-аккаунте артистка сделала неоднозначное откровенное заявление. Оказалось, что Татьяну Лазареву в последнее время особенно часто благодарят за счастливое детство и признаются в том, что выросли на ее передачах.
По словам знаменитости, чужие воспоминания ей не интересны, ведь многие проекты остались в далеком прошлом. Она отметила, что не была рада каждому, кто подходил сфотографироваться или заверить в своем уважении и любви. "Я всех понимала и прощала за такое нарушение моих границ", – высказалась Татьяна Лазарева.
Теледива отметила, что каждый второй поклонник говорит, что вырос на ее передачах. Она призналась, что только учится воспринимать чужие слова нежности и пытается на них реагировать. По словам актрисы, ей гораздо интереснее говорить о сегодняшнем дне и о том, что мы она делает сегодня.
Татьяна Лазарева заявила, что многие поклонники любят проекты, которые для артиста могут быть уже давно пройденным этапом и прошедшим временем. "Но давайте уже перестанем благодарить других людей за нашу жизнь и пытаться поделиться с ними своими глубоко личными переживаниями. Достаточно просто быть благодарным, поверьте", – написала знаменитость.
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