"Жуткий казус": Татьяна Лазарева попала в переплет

Временно живущая в Испании Лазарева на днях отправилась на личном автомобиле во Францию. В Сен-Жан-Пье-де-Поре телеведущая весело и беззаботно проводила время. Возвращаясь в Памплону, Татьяну оставили на границе и попросили предъявить паспорт.
Лазарева с ужасом осознала, что взяла старый документ, в котором нет необходимой визы. Сначала телеведущая хотела "дать по газам", но передумала. Полицейский сообщил, что в таких случаях он обязан конфисковать автомобиль и посадить нарушителя в тюрьму, которого позже эстрадируют в Москву.
Знаменитость позвонила говорящей по-испански подруге, которая объяснила пограничникам, что Татьяна – "полная идиотка", которая забыла действующий паспорт. Удивительно, но полицейские решили отпустить Лазареву. "Жуткий казус, причем почти международного масштаба", – написала актриса в "Инстаграм".
Поклонники удивились, что у Татьяны лишь туристическая виза, а не вид на жительство. Лазарева же призналась: именно по этой причине она скоро покинет Испанию и не знает, когда вернется, ведь в настоящий момент страна закрыта для туристов.
Напомним, ранее Лазарева напугала поклонников, оказавшись в больнице. Позже Татьяна вышла на связь и рассказала, что с ней случилось.
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