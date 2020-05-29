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Шоу-бизнес
Шац воссоединился с Лазаревой после известия о госпитализации

Шац воссоединился с Лазаревой после известия о госпитализации

Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Ходят слухи, что Татьяна Лазарева и Михаил Шац на грани развода. Известные ведущие давно не работают вместе, живут отдельно – в разных странах. Однако известный артист Владимир Маркони объявил радостную новость.
прочитано 646 раз

Не первый год ходят слухи о том, что Татьяна Лазарева и Михаил Шац, считающиеся одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе, расстались. Телеведущие не только вместе жили и работали. У Лазаревой и Шаца есть две дочери.

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В последнее время супруги трудятся по отдельности. Кроме того, Татьяна перебралась в Испанию вместе с младшей дочерью Антониной. Поклонники всерьез беспокоятся: неужели совместная жизнь кумиров подошла к концу? Судя по комментариям в Сети, фанаты уже не надеются увидеть их вместе. И зря.

Владимир Маркони объявил о скором выходе шоу, в котором задействованы Татьяна Лазарева и Михаил Шац. "Ребята, скажу словами Сахарова – Готовим бомбу!!! Какую лучше взять, шести, семи или четырехструнную? (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист на своей странице в "Инстаграм".

Теперь поклонники теряются в догадках, при каких обстоятельствах воссоединились Лазарева и Шац. Размышляют они о том, когда ждать новую программу.

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Публикация от Vladimir Markoni (@vovapcdonail)

Отметим, что телеведущие туманно комментируют слухи о расставании и разводе. Татьяна называет Михаила самым близким человеком, хотя они живут порознь. В интервью Лазарева рассказывала, что они придумали интересный план: когда телеведущая найдет работу в Москве, в Испанию переедет Шац – присматривать за дочерью.

Ранее стало известно о госпитализации Татьяны Лазаревой. Популярная ведущая угодила в одну из испанских клиник с болями в животе и температурой. Оказавшись в больнице, Татьяна узнала, что у нее камень в почке, и он двинулся. К счастью, медики помогли ведущей, и вскоре она выписалась.

Автор: 29 мая 2020, 11:18 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
апож,только наоборот самое лучшее название для этой семейки фриков.
1

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