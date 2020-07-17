Ведущая Татьяна Лазарева сообщила о родах: Из меня вынули полузадушенный комок

Татьяна Лазарева объявила о рождении сына. Популярная ведущая не сдержала эмоций.

Татьяна Лазарева предпочитает не распространяться о своей личной жизни, но на сей раз сделала исключение. Дело в том, что сегодня, 17 июля, исполнилось 25 лет ее внебрачному сыну Степану. Отметим, что точно не известно, кто является его отцом. Он не участвовал в воспитании наследника Лазаревой.

Телеведущая объяснила, почему решила выплеснуть эмоции и поздравить сына публично. "25 – это какая-то веха для меня. Я серьезно считаю, что именно с этого возраста по-настоящему начинается взросление. До этого ты как будто бы присматриваешься к этому миру, разбираешься, вглядываешься: ну что тут у вас происходит, как все устроено? И разобравшись (как в этом возрасте кажется)) начинаешь уже более осмысленно двигаться вперед (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась мнением телеведущая.

Татьяна Лазарева призналась, что до сих пор в подробностях помнит тот день, когда ее сын появился на свет. "25 лет назад из меня вынули и положили мне на грудь маленький, еле живой, полузадушенный комок, и я тогда вдруг поняла, что это часть меня. Столько всего было с тобой и со мной за эти 25 лет, и нет такого дня, чтобы я о тебе не думала. Ты останешься моей частью до моего последнего вдоха", – обратилась к имениннику с трогательными словами мать.

Кстати, когда Степану исполнилось три года, Татьяна Лазарева вышла замуж за своего коллегу и друга Михаила Шаца. У Степы появились две сестры: Софья и Антонина. Не так давно Татьяна Лазарева призналась, что оказалась на грани развода. Дело в том, что телеведущая захотела жить в Испании, а ее муж не пожелал терять работу в России. К счастью, супругам удалось сохранить семью.