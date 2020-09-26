"Украшает счастье и любовь": Натали в свадебном платье вызвала восторг

Певица Натали поделилась уникальными снимками 1991 года. На них она выходит замуж за бизнесмена Александра Рудина.

Исполнительница вышла замуж в 17,5 лет. Поклонники посчитали, что это слишком рано. На архивных фотографиях юная звезда в подвенечном пышном платье и массивной фатой, украшенной цветами.

В подписи к снимкам певица Натали отметила, что обожает смотреть на невест. "На любых! Из разных времен, разных возрастов", – призналась она.

Фолловеры восхитились хрупкости и красоте исполнительницы. "Какие же вы с мужем красивые на этих снимках. И совсем не изменились", "Такая нежная и красивая как куколка", "Ничего не меняется, невесты всегда красивы, а почему? Потому что их украшает счастье и любовь в глазах", – высказались подписчики.

Напомним, что от Александра Рудина певица Натали родила трех детей. В 2001 году появился их первенец сын Арсений. В 2010 году она родила Анатолия, а в 2017-м – Евгения.

Как писали "Дни.ру", в конце мая артистка отметила 46-летие. Звезда не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов с 29 лет. Она призналась, что выглядеть молодо и подтянуто непросто.

