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"Озорница": Натали без макияжа привела в восторг

Натали. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Натали поделилась серией фото без косметики и в скромном наряде. Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит 46-летняя артистка.
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Исполнительница хита "Ветер с моря дул" предстала в стильное платье-сафари бежевого цвета в крупный черный горох. Дополнила образ плетеная сумочка в тон общей гамме. Но внимание подписчиков привлекло практически полное отсутствие мейкапа.

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Натали удивила поклонников новым имиджем

Естественная красота певицы Натали собрала десятки комплиментов. Они отметили, что звезда выглядит лет на 25. "Такая загадочная и интересная", "Потрясающе выглядите", "Красавица, солнышко", – пишут в комментариях.

Отметим, ранее знаменитость, напротив, разочаровала фолловеров своим видом. Артистка примерила черный пышный парик и сфотографировалась с Николаем Басковым. Пользователи соцсети сошлись во мнении, что быть брюнеткой певице Натали не к лицу. По их мнению, такой образ старит исполнительницу.

Напомним, в конце мая певица Натали отметила 46-летие. Звезда не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов с 29 лет. Она призналась, что выглядеть молодо и подтянуто непросто.

Ранее звезда поразила поклонников новым имиджем. Ее привыкли видеть в женственных образах. Недавно она предстала на коротком видео, одетой по-спортивному.

Автор: 25 сентября 2020, 02:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Нелепые наряды вечно молодой Натали

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