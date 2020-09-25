"Озорница": Натали без макияжа привела в восторг

Исполнительница хита "Ветер с моря дул" предстала в стильное платье-сафари бежевого цвета в крупный черный горох. Дополнила образ плетеная сумочка в тон общей гамме. Но внимание подписчиков привлекло практически полное отсутствие мейкапа.
Естественная красота певицы Натали собрала десятки комплиментов. Они отметили, что звезда выглядит лет на 25. "Такая загадочная и интересная", "Потрясающе выглядите", "Красавица, солнышко", – пишут в комментариях.
Отметим, ранее знаменитость, напротив, разочаровала фолловеров своим видом. Артистка примерила черный пышный парик и сфотографировалась с Николаем Басковым. Пользователи соцсети сошлись во мнении, что быть брюнеткой певице Натали не к лицу. По их мнению, такой образ старит исполнительницу.
Напомним, в конце мая певица Натали отметила 46-летие. Звезда не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов с 29 лет. Она призналась, что выглядеть молодо и подтянуто непросто.
Ранее звезда поразила поклонников новым имиджем. Ее привыкли видеть в женственных образах. Недавно она предстала на коротком видео, одетой по-спортивному.
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