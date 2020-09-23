Яббаров из "Дома-2" избил Рапунцель: Разбил бок и ударил в лицо

Как оказалось, у девушки есть претензии к мужчине и по работе. Не так давно он продал ей рекламу в "Инстаграм", не предупредив о том, что заберет все деньги себе. Блогер решила прояснить ситуацию в эфире шоу "Дом-2", но все закончилось дракой.
Девушка также высказала недовольство по поводу того, что он не участвует в воспитании сына Богдана. Илья Яббаров очень эмоционально отреагировал на критику Алены Рапунцель. Участник проекта вышел из себя и набросился на мать своего ребенка.
После стычки блогер рассказала, что ей крепко досталось. "Он ударил меня в лицо, разбил бок", – пожаловалась знаменитость. Мать Яббарова также не осталась в стороне и оттаскала за волосы экс-звезду "Дома-2".
По словам Алены Рапунцель, бывший возлюбленный видел сына всего лишь раз за последние несколько месяцев. Как отметила девушка, она рада, что не вписала мужчину в свидетельство о рождении мальчика.
Пара уже долгое время не может разобраться с своих отношениях. Ребята расстались еще до рождения наследника, и Илья Яббаров успел повторно жениться. Избранницей стала Настя Голд – свадьба прошла в минувшие выходные. Алена Рапунцель ушла с проекта с новым бойфрендом, но любви не получилось. Сейчас девушка одинока, она решила сосредоточиться на карьере.
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