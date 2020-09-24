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Звезда "Дома-2" сбежала от мужа через четыре дня после свадьбы

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/www.globallookpress.com
В минувшие выходные Илья Яббаров женился на своей подруге Насте Голд, пара отгуляла шумную свадьбу, на которой присутствовали почти все участники шоу "Дом-2". Однако уже через пару дней мужчина сообщил о пропаже супруги.
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Влюбленные подали заявление в ЗАГС еще в начале лета, торжество прошло, как и планировалось, 20 сентября. Ради того, чтобы выглядеть на церемонии идеально, девушка легла под нож хирургов. Она исправила себе нос и вставила в грудь импланты.

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Накануне Илья Яббаров опубликовал на личной странице в "Инстаграм" странный пост, в котором заявил о пропаже новоиспеченной супруги. Он попросили сообщить ему местоположение Насти Голд. За информацию о жене участник шоу "Дом-2" пообещал вознаграждение.

Звезда телестройки вышла на связь со своими подписчиками и попросила не "сдавать" ее мужу. Она отметила, что в жизни бывают разные ситуации, однако она не хочет распространяться о причинах, по которым сбежала. Девушка попросила ее не искать, с ней все в порядке – жива, здорова.

Стоит отметить, что пару дней назад Илья Яббаров отличился дракой со своей бывшей подружкой из "Дома-2" Аленой Рапунцель. В личном блоге она сообщила, что мужчина набросился на нее и ударил по лицу, а также разбил бок микрофоном. Ему не понравилось, что девушка высказала претензии по поводу воспитания общего сына. Оказывается, отец почти не видится с ребенком и не помогает материально.

Автор: 24 сентября 2020, 16:14 Источник: Вокруг.тв ✓ Надежный источник
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