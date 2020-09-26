Откровенные фото Чеховой попали под запрет: Всю малину нам обломали

Актриса в недавнем интервью рассказала, что смогла, наконец, похудеть. Борьбу с лишним весом звезда вела долгие годы, но справиться с перееданиями ей помогла только работа с психотерапевтом. Телеведущая уверена, что сбросить лишнее можно лишь тогда, когда наступит принятие себя.
Теперь довольная своей фигурой Анфиса Чехова с удовольствием радует фанатов откровенными снимками – например, в купальнике или белье, а иногда выкладывает кадры и погорячее. Однако "Инстаграм" подобные фотографии блокирует, так как все-таки соцсетью пользуются дети, которым лишнего видеть не стоит.
В личном блоге телеведущая пожаловалась, что за час ее кадр в одних трусах набрал всего лишь 45 лайков, а это значит, что звезду занесли в теневой бан. "Вспомнила о вас, мальчики, а Инстаграм взял и всю малину нам обломал (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анфиса Чехова.
Поклонники, правда, не в восторге от откровенных снимков. Некоторые считают, что взрослой женщине не стоит делиться подобным контентом. "А сын увидит, ничего?", "И эта видимо насмотрелась на других решила и сама свою задницу выставить", "Эх, Анфиса не в теле счастье", – пишут в комментариях.
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