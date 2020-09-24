Чехова посоветовала женщинам прощать измены: Никто никому не принадлежит

По мнению актрисы, люди проходят вместе долгий путь, поэтому странно приковывать к себе человека. "Никто никому не принадлежит. Это наивысший эгоизм", – поделилась звезда.
При этом Анфиса Чехова выступает за моногамные отношения, но понимает, что ситуации бывают разные. Она привела в пример случай, когда пара живет счастливо и в любви, и вдруг женщина узнает, что благоверный с кем-то переспал на стороне. "И ты в этом праведном гневе рушишь хорошую в целом семью. Из-за одной ошибки люди забывают годы хорошего. Бывают ошибки, которые можно простить", – говорит знаменитость.
По мнению звезды, в жизни существует великое множество вариаций человеческих взаимоотношений. Нельзя наперед загадать, в каком случае на адюльтер можно закрыть глаза. "Есть огромное количество семей, где случались измены, мужчины и женщины это прощали и проживали вместе до глубоких седин", – считает Анфиса Чехова.
В своем браке артистка тоже столкнулась с предательством. Бывший супруг звезды Гурам Баблишвили в интервью Лере Кудрявцевой заявил, что был неверен в браке. Актриса отметила, что знала об этом.
"Те измены, с которыми я сталкивалась в своей жизни, я прощала, я находила в себе силы не делать из этого драму", – призналась Анфиса Чехова.
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