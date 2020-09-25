Брошенная в детстве Чехова с трудом переживает смерть отца

Анфиса Чехова стала гостьей шоу "Ходят слухи". Во время беседы с Раминой Эсхакзай звезда заявила, что, несмотря на сложные отношения с отцом, она до сих пор не может смириться с его уходом.

Александр Корчунов бросил семью, когда девочка была еще совсем маленькой. Он никак не помогал бывшей жене с воспитанием дочери, алименты мужчина тоже не платил. Правда, когда девушка обрела известность, не постеснялся попросить денег, а после отказа отправился на ТВ-шоу и с удовольствием втоптал Чехову в грязь.

Простить такое артистке было непросто, она долго работала с психотерапевтом, чтобы отпустить обиду и злость на нерадивого родителя. По словам звезды, к моменту его смерти ей удалось достичь гармонии с собой и принять ситуацию. Правда, помириться так и не получилось.

Анфиса Чехова отметила, что незадолго до кончины она навестила отца в больнице и сказала все, что хотела. "Я успела осознать и простить", – призналась артистка.

Родитель оставил девушке несколько аудиозаписей со своими мыслями. Пока что актриса не готова их прослушать, потому что не знает, что еще он мог ей наговорить. По словам Анфисы Чеховой, ей сложно принять смерть папы, даже спустя год после его ухода полного осознания не появилось.

Она уверена, что через какое-то время все же найдет в себе силы, чтобы сесть за прослушивание сообщений. Телеведущая считает, что рано или поздно настанет день, когда она будет готова закрыть этот гештальт.