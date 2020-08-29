Наследница Никиты Михалкова прервала семейную династию

В честь своего совершеннолетия наследница российского режиссера объявила, что не планирует связывать дальнейшую жизнь с индустрией кино.
18-летняя Наталья твердо уверена, что в их семье достаточно режиссеров, актеров и других творческих личностей. Внучка Никиты Михалкова поступила в МГУ на факультет истории искусств.
Девушка заверила, что выбор учебного заведения и направления никак не связан с кино или театром. Дочь Артема Михалкова с раннего возраста интересовалась живописью.
По словам родственников Наташи, они безумно рады, что наследница самостоятельно поступила в университет имени М.В.Ломоносова. Обучение в МГУ с недавнего времени стало еще одной традицией в семье Никиты Сергеевича.
Напомним, два года назад сын Анны Михалковой тоже стал студентом престижного учебного заведения. Теперь Андрей Баков изучает экономические науки в стенах Московского государственного университета.
Сам же Никита Михалков обучался в Театральном училище имени Щукина. И уже на четвертом курсе стал полноправным участником киносъемок, за что и был исключен.
Тогда студентам запрещалось раньше времени принимать участие в съемочном процессе. После нашумевшего исключения Никиты Сергеевича из стен театрального училища, он снова был зачислен на второй курс режиссерского факультета ВГИКа.
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