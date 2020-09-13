Седокова обнажила грудь и заговорила о сексе

Звезда сделала эротичный снимок. Анна Седокова поразмышляла об отношениях.

Инстадива впечатлила фанатов новым постом в инстаграм-канале. Девушка облачилась в откровенный наряд и показала грудь. Фото Анна Седокова дополнила рассуждением о химии и сексе.

Яркий наряд брюнетки привлек внимание пользователей Сети. Желтый топ с бело-синими розами эффектно обыграл стройную фигуру артистки, а глубокое декольте выставило на обозрение бюст экс-участницы "ВИА Гра".

Звезда решила блеснуть интеллектом и заявила, что любовь рождается из химии, а секс – это ее первая ступень. По словам Анны Седоковой, люди принюхиваются друг к другу, как животные, а инстинкты заставляют их двигаться. Девушка считает, что любые отношения начинаются с желания обладать.

Подписчики певицы прокомментировали ее рассуждения. "Такую чушь написали, Анна((((Собрали все в кучу", "Ну да, вот поэтому у вас трое детей от разных мужчин) химия прошла, а дети остались)", " Ой, Аня, шо за бред? Вспомнила учительницу по химии?", – выразились фанаты. Некоторые из поклонников Анны Седоковой обратили внимание только на фото. "Сиськи нормас", "Одни сиськи кругом, ну сколько можно уже, выставляйтесь голыми, че уж!", – написали пользователи Сети.

Напомним, что звезду заподозрили в беременности. Фанатов Анны Седоковой смутила ее набухшая грудь.