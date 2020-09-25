С шоу "Дом-2" сбежали двое участников: Путь был не самым легким

Неделя для пары началась не лучшим образом. После очередного скандала с мужем беременная участница проекта попала в больницу. Ссора оказалась настолько серьезной, что Анна Левченко даже планировала подать на развод спустя всего три недели после свадьбы.
К счастью, влюбленные все же помирились. Накануне ребята раскрыли пол будущего ребенка – они ждут мальчика! Также позднее блогер заявила, что все-таки помирилась с Валерием Блюменкранцем, и пара приняла важное для себя решение.
В пятницу Анна Левченко на своей странице в "Инстаграм" сообщила подписчикам, что собирается покинуть шоу "Дом-2" вместе с мужем. По словам звезды, именно супруг первым предложил такой вариант. Девушка выразила благодарность всем участникам проекта и сказала спасибо за поддержку.
По словам Анны Левченко, решение было непростым, как и участие в программе. Беременная звезда не забудет всего того, что с ней случилось за время шоу – все-таки благодаря передаче она нашла свое счастье и обрела семью. "Да, путь тут был не самый легкий", – добавила жена Валерия Блюменкранца.
Напомним, ранее другая участница шоу заявила, что в "Дом-2"невозможно найти свою любовь. Маргарита Ларченко призналась, что всеми действиями людей на площадке руководят редакторы, они провоцирую конфликты и советуют, как лучше поступить.
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