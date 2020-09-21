Беременную звезду "Дома-2" Левченко увезли на скорой после ссоры с мужем

Накануне звезда "Дома-2" в личном блоге опубликовала свадебный снимок с супругом и поблагодарила его за все, что между ними было. Блогер пожалела, что им так и не удалось создать крепкую семью, хоть они и пытались. Также девушка призналась, что ей стыдно перед родителями.
Поклонники очень удивились подобному заявлению, ведь еще недавно у Анны Левченко и Валерия Блюменкранца все было хорошо – они веселились на свадьбе коллег по "Дому-2" Ильи Яббарова и Насти Голд. Возможно, пара поссорилась как раз на мероприятии.
По слухам, девушка уже собиралась домой, а ее возлюбленных хотел остаться веселиться с друзьями. Стоит отметить, что участницу телестройки всегда раздражало, что супруг ставит товарищей выше нее.
В итоге беременная Анна Левченко так перенервничала, что пришлось вызывать скорую. Девушку тут же госпитализировали, знаменитость опубликовала несколько печальных "Сторис" из больницы. По словам звезды шоу "Дом-2", она попала в отделение без вещей, а впереди у нее долгая ночь и много анализов.
Проблемы в отношениях у пары появились давно. Анна наделялась, что им удастся все преодолеть, так как они обычная пара, которая просто ссориться.
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