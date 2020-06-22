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Блюменкранц и Левченко из

Блюменкранц и Левченко из "Дома-2" назначили день свадьбы

Валерий Блюменкранц и Анна Левченко. Фото: instagram.com/blumenkranz89
В реалити-шоу "Дом-2" скоро будет свадьба. Одни из самых знаменитых участников сообщили о грядущей свадьбе.
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Валерий Блюменкранц и Анна Левченко подали заявление в ЗАГС. О своем решении пожениться возлюбленные рассказали в своих инстаграм-аккаунтах, опубликовав трогательное фото возле Дворца бракосочетания. Участник реалити-шоу "Дом-2" сообщил, что теперь вместе с избранницей будет активно готовиться к событию.

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Анна добавила, что им нужно найти машину, кольца, свадебные костюмы, нанять визажистов, фотографов, видеооператоров, снять ресторан. До торжества осталось немного времени. Свадьба назначена на 30 августа.

Напомним, Блюменкранц сделал предложение девушке на четвертый месяц отношений. Валерий неоднократно уточнял, что уверен в своем решении, ведь, по его мнению, Анна станет хорошей женой и матерью.

Стоит отметить, что 19 июня в эфире шоу "Бородина против Бузовой" стало известно о беременности Левченко. Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что девушка сделала тест, который показал две полоски. Чтобы окончательно убедиться в этом, Анна решила сдать кровь.

У Валерия Блюменкранца уже есть ребенок от бывшей избранницы Таты Абрамсон. Экс-возлюбленные даже не остались друзьями, поэтому редко видятся.

Автор: 22 июня 2020, 19:33 Источник: Instagram
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