Последствия коронакризиса: обедневшая Волочкова отправилась работать в Турцию за еду

Анастасия Волочкова долгое время уверяла своих поклонников, что отправилась в долгожданный отпуск вместе с таинственным молодым человеком. Однако телеведущая скандального шоу на канале НТВ опровергла данную теорию.
Дана Борисова заверила зрителей, что прима-балерина Большого театра скрывает от всех правду и не рассказывает о нестандартных методах подработки.
Выяснилось, что Волочкову пригласили в один из отелей, чтобы развлечь гостей и несколько дней подряд выступить с концертной программой. На что Анастасия благополучно согласилась.
"Анастасия поехала аниматором в Турцию, потому что ей на халяву разрешили покормиться за общим столом. Она год сидела дома. И тут ей предложили Турцию. Все включено: алкоголь, креветки, шпинат", – раскритиковала телеведущая поступок звезды.
Дана Борисова добавила, что ради поездки на море Анастасия бросила родную дочь и "забила" на первое сентября наследницы.
Ответ Волочковой не заставил себя долго ждать. Танцовщица сразу же отправилась в суд, чтобы вытрясти с Борисовой деньги за осквернение ее чести и достоинства.
Напомним, телеведущая уже не в первый раз критикует Волочкову. По словам Даны, она будет готова ответить за свои слова и выплатить не более пятидесяти тысяч рублей.
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