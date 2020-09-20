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Последствия коронакризиса: обедневшая Волочкова отправилась работать в Турцию за еду

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая программы "Ты не поверишь" Дана Борисова обнародовала подробности поездки Анастасии Волочковой за границу. По словам теледивы, прима-балерина оказалась в Турции не просто так.
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Анастасия Волочкова долгое время уверяла своих поклонников, что отправилась в долгожданный отпуск вместе с таинственным молодым человеком. Однако телеведущая скандального шоу на канале НТВ опровергла данную теорию.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Дана Борисова заверила зрителей, что прима-балерина Большого театра скрывает от всех правду и не рассказывает о нестандартных методах подработки.

Выяснилось, что Волочкову пригласили в один из отелей, чтобы развлечь гостей и несколько дней подряд выступить с концертной программой. На что Анастасия благополучно согласилась.

"Анастасия поехала аниматором в Турцию, потому что ей на халяву разрешили покормиться за общим столом. Она год сидела дома. И тут ей предложили Турцию. Все включено: алкоголь, креветки, шпинат", – раскритиковала телеведущая поступок звезды.

Дана Борисова добавила, что ради поездки на море Анастасия бросила родную дочь и "забила" на первое сентября наследницы.

Ответ Волочковой не заставил себя долго ждать. Танцовщица сразу же отправилась в суд, чтобы вытрясти с Борисовой деньги за осквернение ее чести и достоинства.

Напомним, телеведущая уже не в первый раз критикует Волочкову. По словам Даны, она будет готова ответить за свои слова и выплатить не более пятидесяти тысяч рублей.

Автор: 20 сентября 2020, 14:37 Источник: Шоу "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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Волочкова резвится в новогодние праздники

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