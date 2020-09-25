Митя Фомин похвастался своими элитными домами по всему миру

Митя Фомин – артист популярный. И, как следствие, состоятельный. О своей недвижимости он откровенно рассказал корреспонденту "Дни.ру".

"У меня есть дом в Италии, между Флоренцией и Болоньей, на границе Тосканы с Эмилией-Романьей, – сообщил музыкант. – Сегодня он под присмотром моей родной сестры, гражданки этой страны. Мы честно платим все налоги, недавно перекрыли крышу, поскольку она текла – ведь дому 300 лет. Но он отремонтирован, со всеми удобствами".

Фомин и хотел бы, может, поехать сейчас на Апеннины, но мешают обстоятельства. "У меня есть вид на жительство, полететь могу без проблем и при текущем положении дел с границами, но хотелось бы поехать в компании, а ее теперь найти трудно, потому что никого ведь не пустят", – вздыхает Митя.

Так что пока Митя довольствует Черным морем в Крыму. "Я недавно купил красивый флигель на крыше с видом на море, в десяти метрах от берега", – признался певец. Есть у него и квартира в Москве, и дача с дорогим дизайнерским ремонтом в поселке Жаворонки Одинцовского района Подмосковья.

На логичный вопрос, откуда у него столько денег на элитные квадратные метры, Фомин честно признался: "Я много работаю. И после окончания самоизоляции выступаю чуть ли не ежедневно – от курортов до корпоративов". Как говорят промоутеры, гонорар Мити Фомина начинается от 10 тысяч долларов за выступление.