Митя Фомин похвастался своими элитными домами по всему миру

"У меня есть дом в Италии, между Флоренцией и Болоньей, на границе Тосканы с Эмилией-Романьей, – сообщил музыкант. – Сегодня он под присмотром моей родной сестры, гражданки этой страны. Мы честно платим все налоги, недавно перекрыли крышу, поскольку она текла – ведь дому 300 лет. Но он отремонтирован, со всеми удобствами".
Фомин и хотел бы, может, поехать сейчас на Апеннины, но мешают обстоятельства. "У меня есть вид на жительство, полететь могу без проблем и при текущем положении дел с границами, но хотелось бы поехать в компании, а ее теперь найти трудно, потому что никого ведь не пустят", – вздыхает Митя.
Так что пока Митя довольствует Черным морем в Крыму. "Я недавно купил красивый флигель на крыше с видом на море, в десяти метрах от берега", – признался певец. Есть у него и квартира в Москве, и дача с дорогим дизайнерским ремонтом в поселке Жаворонки Одинцовского района Подмосковья.
На логичный вопрос, откуда у него столько денег на элитные квадратные метры, Фомин честно признался: "Я много работаю. И после окончания самоизоляции выступаю чуть ли не ежедневно – от курортов до корпоративов". Как говорят промоутеры, гонорар Мити Фомина начинается от 10 тысяч долларов за выступление.
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