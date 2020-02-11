У Газманова невероятное тело: откровения прикрывшегося ладошкой голого Фомина

Самый масштабный музыкальный фестиваль "Жара" расширяет географию. В этом году он пройдет не только в Азербайджане, но и в Германии, Монако, Турции. А откроется гастрольное шествие уже в марте – в Сочи на курорте Красная Поляна. На pre-party фестиваля собрались топовые молодые исполнители. Среди них был и Митя Фомин. Корреспондент "Дни.ру" встретился с артистом.

Знаменитости на своих страницах в социальных сетях довольно часто выкладывают провокационные снимки. Но решившийся на подобный шаг Митя Фомин и подумать не мог, что подписчики разделятся на два лагеря – активных хейтеров и явных обожателей – из-за фото, на котором он уверенно ладонью прикрывает причинное место.

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"Мне даже пришлось убрать этот кадр из ленты новостей, поскольку мои преданные поклонники не ожидали, что явлю голый торс – от моего и так небольшого (317 тысяч подписчиков – Прим. ред.) аккаунта отписалось три тысячи человек! – признался Фомин. – И я не понимаю, почему, ведь ничего сверхъестественного я не показал! Ведь вид мужика в трусах или шортах на пляже ни у кого не вызывает негативной реакции, и это не шок-контент. Все же понимают, что мужчина – это в том числе голый торс, пресс и то, что ниже в трусах. Я такое сочетание называю "членистоногие". Но глядя на мое "голое" фото, люди почему-то решили, что я кого-то оскорбляю, спекулирую на интимных чувствах".

"Почему-то мои внутренние проблемы, страхи, воспоминания, мечты не вызывают у людей настолько активной обратной связи, – недоумевает Митя. – А мое обнаженное до разрешенных пределов тело, о физической форме которого я предложил порассуждать в преддверии новой весны, вызвало шквал реакций, в том числе и негативных. Мне писали: "Что вы себе позволяете!", "Кто вас воспитывал!", "Вас же дети читают". А что я такого сделал? Я просто снял майку, просто показал волосы там, где они растут у мужика – в подмышках и в паху. При этом член прикрыл рукой – ну, что поделать, если он у меня есть?!".

"Все, чего я хотел – стимулировать людей заниматься к лету своим телом, рассказать о собственном опыте, попросить совета и, самое главное – найти нового тренера для регулярных занятий спортом, – заверил музыкант. – Я признался людям, что долго не занимался, что прекратив работу с предыдущим тренером, снова хочу вернуться к спортивному режиму и сесть на свою любимую диету здорового питания. А все вдруг стали называть меня безнравственным мерзавцем и отписываться. Дурачье".

Стоит заметить, что для своих 46 лет Митя Фомин выглядит отлично – дай бог каждому, как говорится. Но он считает, что нет предела совершенству. И признается, что ему есть, на кого равняться. "Среди наших селебрити появляется достаточно тех, кто активно занимается спортом – Газманов, причем и старший, и младший, Костюшкин, Лазарев, Джиган, Воробьев", – заключил артист.