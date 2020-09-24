Чехова рассказала о страшном заболевании: Я себя ненавидела

Анфиса Чехова стала новой гостью шоу "Ходят слухи". В эфире программы она рассказала о своем заболевании – несколько лет назад звезда страдала от булимии.

Артистка всю жизнь ненавидела свое тело и пыталась похудеть. Для этого она испробовала разные методы: сидела на диетах, изнуряла себя голодовками, пропадала сутками в зале, пила жиросжигающие препараты. В какой-то момент у звезды даже появились первые признаки булимии – психического заболевания, из-за которого происходит расстройство пищевого поведения.

По словам Анфисы Чеховой, у нее был не классический случай, когда после каждого приема пищи больной избавляется от съеденного путем двух пальцев в рот. "Я пыталась, но я настолько не люблю этот процесс рвоты, что мне "не зашло", – делится актриса.

При этом у телеведущей было много эпизодов, когда во время диеты у нее случались "срывы". "Во всем себе отказывала, а потом "сорвалась" и ела бесконечно", – говорит Анфиса Чехова. Артистка так сильно набивала желудок всем, что попадалось под руку, что еда уже стояла в горле.

"И остановиться не можешь", – вспоминает звезда.

Подобное расстройство связано с непринятием тела. "Я себя ненавидела и когда не ела, и когда ела", – призналась теледива. Справиться с недугом актриса смогла после длительной работы над сознанием. "Прекратила эту гонку за весом, избавилась от ощущения, что похудеть сложно. Пришла в согласие со своим телом: я его не заставляю и не насилую, а оно мне в ответ мне дарует легкость в избавлении от веса", – отметила Анфиса Чехова.