Сексолог назвал причину измены Тарзана: Оконфузился в постели с Королевой

Известие об измене Тарзана Наташе Королевой всполошило общественность. Никто и подумать не мог, что Сергея Глушко не устраивает его супруга.
Позже знаменитый российский стриптизер выступил с эмоциональным обращением, в котором заявил, что любит свою супругу, а интрижка на стороне случилась из-за независимых от него обстоятельств. Верить Глушко на слово или нет, каждый решит сам, а вот понять, что стало причиной такого поступка, поможет знание профессионала.
Секс-блогер и писатель Керим Костоев назвал причину измены Тарзана. Специалист убежден, что Сергей Глушко потерпел фиаско с постели с Наташей Королевой. Вероятно, именно поэтому 50-летняя звезда решила доказать себе, что он полон сил и мужской энергии.
Костоев выразил мнение, что стриптизер попросту "зажрался" и искал сторонние варианты для реализации своего потенциала. Некоторые люди периодически устают от своего полового партнера и иногда позволяют себе "перекусить", вовлекаясь в мимолетные интрижки.
Эксперт добавил, что Тарзан уже взрослая опытная личность. В силу типажа ему могут быть интересны юные девушки, которые еще находятся в поисках романтики.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Мужчины
Кто знает где Клава?
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Ваше мнение о СССР
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Мужики смотрят только на внешность
Лукашенко или Тихановская