Королевой нанесли новый удар после измены Тарзана

22 сентября Королева должна была выйти на сцену Дворца Культуры имени Конина в Егорьевске, но ее выступление так и не состоялось. Поклонники предположили, что Наташа не смогла дать концерт из-за проблем в личной жизни.
Как выяснилось, дело в другом: организатор события не расплатился по счетам. В итоге Королевой пришлось отменить выступление и понести убытки, пишет Пятый канал.
Следующий концерт Наташи состоится в Костроме 3 октября. Это будет первое выступление певицы после карантина. Изначально Королева планировала приехать в Кострому в апреле, но пришлось внести коррективы из-за пандемии коронавируса.
В следующем месяце артистка продолжит ездить по городам России и представлять поклонникам шоу "Ягодка". В программу включены как новые песни артистки, так и старые хиты.
Напомним, недавно общественность узнала об измене супруга Королевой Тарзана. Стриптизер признался, что отдыхал с двумя девушками, которые его опоили и соблазнили. После этого на скандальные ток-шоу Первого канала пришла любовница Глушко, актриса Анастасия Шульженко, которая заявила: он сам искал встреч с ней.
С каждым новым заявлением участников скандала общественность все меньше верит в правдивость этой истории. Пользователи Сети считают, что Наташа и Сергей придумали ее, чтобы привлечь внимание к своим персонам.
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