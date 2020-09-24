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Шоу-бизнес
Королевой нанесли новый удар после измены Тарзана

Королевой нанесли новый удар после измены Тарзана

Наташа Королева. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
В последнее время Наташу Королеву преследует несчастья. Недавно она узнала о предательстве супруга: он изменил ей с актрисой. Теперь же выяснилось, что концерт, который певица хотела провести для своих поклонников, не состоится.
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22 сентября Королева должна была выйти на сцену Дворца Культуры имени Конина в Егорьевске, но ее выступление так и не состоялось. Поклонники предположили, что Наташа не смогла дать концерт из-за проблем в личной жизни.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Как выяснилось, дело в другом: организатор события не расплатился по счетам. В итоге Королевой пришлось отменить выступление и понести убытки, пишет Пятый канал.

Следующий концерт Наташи состоится в Костроме 3 октября. Это будет первое выступление певицы после карантина. Изначально Королева планировала приехать в Кострому в апреле, но пришлось внести коррективы из-за пандемии коронавируса.

В следующем месяце артистка продолжит ездить по городам России и представлять поклонникам шоу "Ягодка". В программу включены как новые песни артистки, так и старые хиты.

Напомним, недавно общественность узнала об измене супруга Королевой Тарзана. Стриптизер признался, что отдыхал с двумя девушками, которые его опоили и соблазнили. После этого на скандальные ток-шоу Первого канала пришла любовница Глушко, актриса Анастасия Шульженко, которая заявила: он сам искал встреч с ней.

С каждым новым заявлением участников скандала общественность все меньше верит в правдивость этой истории. Пользователи Сети считают, что Наташа и Сергей придумали ее, чтобы привлечь внимание к своим персонам.

Автор: 24 сентября 2020, 13:33 Источник: Kostroma.Today ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

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