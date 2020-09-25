"Не испытываешь чувства голода": резко похудевшая Долина рассказала о секретной диете

Артистка появилась на презентации клипа. Внешний вид знаменитой певицы поразил присутствующих. В белоснежном брючном костюме и красной блузке Лариса Долина выглядела потрясающе и буквально источала энергию.
Вокалистка призналась, что изменила рацион. Теперь Лариса Долина тщательно подходит к выбору блюд. Знаменитость отказалась от всего, что считает вредным для здоровья и фигуры.
По словам вокалистки, она уже добилась хороших результатов. Говорить подробно о системе, по которой теперь питается, Лариса Александровна отказалась.
"Ты не испытываешь чувства голода, при этом худеешь", - заинтриговала Долина. Звезда заметила, что чувствует себя теперь на 35 лет.
Во время фуршета журналистам удалось подсмотреть за вокалисткой. За вечер Долина позволила себе несколько кусочков рыбы, курицу. Также артистка попробовала фрукты. Выбирая блюда, Лариса Александровна обмолвилась, что ей можно съесть ягоды, но на этот раз они не вызывают у нее аппетит.
Напомним, на юбилее Ларисы Долиной, который прошел в одном из столичных ресторанов, присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. На вечеринке были Алла Пугачева, Максим Галкин, певица Валерия, Александр Буйнов и другие.
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