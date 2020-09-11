Изменившаяся Чехова устроила провокацию: Всю себя перекроила

В инстаграм-аккаунте Чеховой появилось несколько фотографий 13-летней давности. Телеведущая продемонстрировала, как она изменилась за это время. Под снимком Анфиса написала, что дает волю любым комментариям. "Вы же любите писать: стала как все, всю себя перекроила. Поехали", – спровоцировала она.
Подписчики принялись детально разглядывать лицо Чеховой. Так, некоторые обратили внимание на брови телеведущей, форма которых с годами изменилась. Другие же скептически отнеслись и к старым фотографиям, отметив, что на отретушированных снимках не видно конопушек. "В жизни вы другая", – написал один из фолловеров.
Анфиса объяснила, что пятнышки на лице она выводила лазером. Также телеведущая часто пользуется тональным кремом. На просьбу опубликовать снимки без макияжа Чехова ответила: "Я неоднократно выкладывала такие фото".
Вероятно, знаменитость имеет в виду свои кадры в "Сторис", которые исчезают через 24 часа, ведь в основном разделе публикаций таких снимков нет.
В комментариях также отметились Анастасия Макеева, Анна Семенович, Наталья Подольская и другие знаменитости, которые наградили изменившуюся Чехову комплиментами. "Да офигенная ты", – написала звезда сериала "И все-таки я люблю".
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