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"Не буду за ней бегать!": скандальный участник "Дома-2" разорвал отношения с возлюбленной

Илья Яббаров. Фото: instagram.com/yabbarov_official
Зрители долгое время наблюдали за развитием отношений Ильи Яббарова и Насти Голд. Возлюбленные долгое время демонстрировали свою любовь многомиллионной аудитории. Однако ревность довела девушку до точки кипения, и она решилась на серьезный шаг.
прочитано 391 раз

В начале года между звездами реалити-шоу "Дом-2" Ильей Яббаровым и Настей Голд произошел серьезный конфликт на Лобном месте. Молодой человек сильно ударил свою возлюбленную. После этого ведущая проекта Ольга Бузова посоветовала паре немедленно уехать с Сейшельских островов и попробовать наладить отношения на поляне в Подмосковье.

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Смена обстановки помогла возлюбленным, они продолжили отношения и пытались забыть былое. Однако Настя не смогла свыкнуться с мыслью, что Илья оберегает свою экс-избранницу Алену Рапунцель. Голд стала ревновать молодого человека. На этой почве пара часто ссорилась.

Терпение у девушки закончилось. Почувствовав себя лишней, Настя решила расстаться с Яббаровым. Участник телепроекта с легкостью воспринял новость и не переживает по этому поводу. Он не намерен восстанавливать отношения с Голд.

"Вам хотелось, чтобы я бегал? Я не буду этого делать. Не хочу ничего решать. В этой ситуации я абсолютно прав", – заявил Яббаров.

А ведь всего несколько месяцев назад Илья хотел завести ребенка с избранницей. Кстати, у него уже двое детей – девятилетняя дочь Влада от первого брака, а также сын, родившийся во время отношений с Аленой Рапунцель.

Автор: 14 мая 2020, 06:44

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