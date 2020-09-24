"Не знаю, от кого": известный российский телеведущий оказался инфицирован

Вслед за Владом Чижовым, Екатериной Варнавой, Анной Чиповской, Анной Нетребко и другими звездами, которых сразил COVID’19, коронавирусом заболел и Денис Гребенюк – ведущий откровенного реалити “Опасные связи” на телеканале “ЧЕ!”.
Денис говорит, что не знает точно, где именно и от кого заразился, так как старался соблюдать все меры предосторожности: “Никто на меня не кашлял, руки я дезинфицировал (хотя уже не так рьяно, как весной), – рассказал ведущий. – Да, летал в Дагестан в конце августа, но в аэропортах и на борту строго носил маску, пользовался санитайзером”.
"Легкие не поражены, – продолжает ведущий. – Я даже верил, что поболею 3-5 дней и снова на свободу, но нет. По прошествии 10 дней сданный мной тест дал снова положительный результат. Поэтому приходится отсиживать положенный двухнедельный карантин".
Больше всего ведущий переживает за остановленные съемки нового сезона реалити “Опасные связи”, который должен стартовать в эфире телеканала “ЧЕ!” в ближайшее время.
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