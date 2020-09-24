Могила Борисова утонула сразу после похорон

Михаила Борисовича знали и любили многие люди – ученики, коллеги, зрители. Поэтому цветов, корзин и венков на прощание в Театральный институт имени Щукина, где преподавал Борисов, принесли столь много, что они заняли целую машину. "От телекомпании НТВ", "От коллектива МОГТЮЗ под руководством Нонны Гришаевой", "От Центрального Дома Актера", "От благодарного Татарстана", "От дикой дивизии 2012-2016" (вероятно, сам мастер так называл свой курс)...
Сотрудники ритуального агентства рассказали, что давно не видели такого количества венков. Могила Борисова под ними просто утонула сразу после похорон! Больше, кажется, было только у Иосифа Кобзона, который покоится неподалеку.
27 сентября исполнится 9 дней со дня смерти легендарного ведущего "Русского лото". Это воскресенье, поэтому ничто не помешает сотням благодарных людей снова прийти на кладбище и усыпать могилу Борисова цветами, которых, конечно, он достоин.
Напомним, 19 сентября актер почувствовал себя плохо во время съемки очередной передачи "Русское лото". Прибывшие врачи диагностировали у Борисова коронавирус, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее врачи ввели его в медикаментозную кому, после которой Борисов пережил клиническую смерть. Его состояние резко ухудшилось при попытке перевезти его в другую больницу, и он скончался.
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