"Я вообще ртом работаю": телеведущая оправдалась на Первом канале

Совсем на "первой кнопке" стартует очередной сезон популярного шоу "Ледниковый период". В нем среди прочих знаменитостей приняли участие супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов.

Уже 3 октября на лед выйдут ведущие нового сезона "Ледникового периода" Алексей Ягудин и Алина Загитова и объявят участников соревнования, а зрители наконец увидят, как те подготовились к шоу. Особенно интересна пара Регины Тодоренко и Влада Топалова. В рамках развлекательной программы популярная телеведущая и не менее популярный певец стали соперниками.

Регина Тодоренко участвует в ледовом шоу вместе с Романом Костомаровым. "Я вышла на лед 2 месяца назад, а до этого не стояла на коньках лет 15. Конечно, мне очень страшно и волнительно. Я вообще ртом работаю, а не ногами, для меня это непривычно", – оправдалась популярная ведущая.

На все вопросы Регина предпочитает отшучиваться. Так, на вопрос, обсуждают ли они с Владом Топаловым участие в шоу, она призналась, что у них с мужем наконец появилась общая тема для разговора. Тодоренко рассказала, что они с Топаловым могут даже проснуться среди ночи и начать обсуждать выученные связки. "Совершенно неважно, кто победит в "Ледниковом периоде". Главное, чтобы это был кто-то из нашей семьи", – с улыбкой отметила Регина Тодоренко.

Партнершей Влада Топалова стала прославленная фигуристка Елена Ильиных. Отметим, что не так давно она сошлась с известным артистом балета Сергеем Полуниным и даже в январе родила ему сына. Певец в восторге от своей партнерши: "Лена мне очень помогает. Она машина в работе, поэтому с ней безумно комфортно. Самый крутой учитель и тренер!"

А вот сама Елена Ильиных призналась, что хоть по части техники у них с Владом Топаловым все хорошо, зато есть проблемы по части коммуникации. "Я чувствую уверенность, исходящую от Влада, его мужскую силу. У нас практически нет проблем с техническими моментами, зато куча проблем с коммуникацией. Мы два взрывных человека, поэтому постоянно спорим на репетициях", – призналась фигуристка.