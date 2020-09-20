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"Проблемный ребенок": любимый мужчина надавил на Регину Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
Регина Тодоренко ведет открытый блог в "Инстаграм" и часто делится со своими подписчиками ситуациями из личной жизни. На этот раз теледива рассказала о проблемах в воспитании звездного наследника и его бесчисленных ультиматумах.
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Несмотря на то, что экс-солист группы "Smash!!" радуется успехам своего наследника, его жена все же обеспокоена эксцентричным характером сына.

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Накануне Регина Тодоренко опубликовала пост, в котором рассказала о поведении Майкла. Малыш всячески помыкает матерью и заставляет ее идти на уступки.

Телеведущая добавила, что ребенок самостоятельно выбирает одежду и выказывает недовольство, если его интересы не были учтены.

Майклу не понравилась рубашка, которую звездная мама выбрала для утренней прогулки. Наследник потребовал надеть на него свитер с тигром и распахнуть куртку, иначе нарисованное животное не сможет следить за происходящим на улице.

По словам Регины Тодоренко, она начинается переживать за будущее своего сына. Ведь мальчик растет с характером.

Многочисленная аудитория телеведущей высказала свои предположения на этот счет. Пользователи социальной сети уверены, Влад Топалов и его звездная жена не занимаются воспитанием сына.

"Позже он станет проблемным ребенком, что вы тогда будете делать? Вам не карьеру нужно строить, а следить за своим сыном!", – агрессивно отметили подписчики.

Сама же Регина не стала реагировать на негативные комментарии и только продолжила публиковать совместные фотографии с наследником.

Автор: 20 сентября 2020, 14:11 Источник: Инстаграм Регины Тодоренко ✓ Надежный источник
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Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

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