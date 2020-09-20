"Проблемный ребенок": любимый мужчина надавил на Регину Тодоренко

Несмотря на то, что экс-солист группы "Smash!!" радуется успехам своего наследника, его жена все же обеспокоена эксцентричным характером сына.
Накануне Регина Тодоренко опубликовала пост, в котором рассказала о поведении Майкла. Малыш всячески помыкает матерью и заставляет ее идти на уступки.
Телеведущая добавила, что ребенок самостоятельно выбирает одежду и выказывает недовольство, если его интересы не были учтены.
Майклу не понравилась рубашка, которую звездная мама выбрала для утренней прогулки. Наследник потребовал надеть на него свитер с тигром и распахнуть куртку, иначе нарисованное животное не сможет следить за происходящим на улице.
По словам Регины Тодоренко, она начинается переживать за будущее своего сына. Ведь мальчик растет с характером.
Многочисленная аудитория телеведущей высказала свои предположения на этот счет. Пользователи социальной сети уверены, Влад Топалов и его звездная жена не занимаются воспитанием сына.
"Позже он станет проблемным ребенком, что вы тогда будете делать? Вам не карьеру нужно строить, а следить за своим сыном!", – агрессивно отметили подписчики.
Сама же Регина не стала реагировать на негативные комментарии и только продолжила публиковать совместные фотографии с наследником.
Популярные темы форума
Крым Украинский
Муж не хочет детей
А вы считаете Барановскую симпатичной?
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
У Тарзана беременна любовница
Россия тихо идёт к коммунизму.
20 сентября близко
Зарубина
Перебор
Мужчины