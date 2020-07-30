Страстный секс Потапа и Каменских в автобусе помешал пассажирам

Потап и Настя Каменских долго скрывали свои отношения, потому что артист был женат. Он развелся с Ириной Горовой всего четыре года назад. Рэп-исполнитель рассказал, что его привлекает в Насте.

Потап признался, что Настя Каменских вызывает у него особенные чувства. Сексуальный интерес, который всегда вызывает певица у супруга, помогает сохранить их отношения. Они могут несколько дней не выходить из гостиничного номера – настолько им хорошо вместе.

Артист также рассказал, что у него была страсть с Настей в самолете, гримерной, ресторане. Однажды они занялись любовью в автобусе, который вез их на гастроли. Рядом находящиеся люди пожаловались: "Вас уже все слышат!"

Когда Потап и Настя разлучены из-за работы, то находят время, чтобы созвониться по видеосвязи. Они устраивают виртуальный секс. Также имеет место в их отношениях откровенная переписка.

Кстати, не так давно рэп-исполнитель рассказывал, что Каменских ходит по дому голая. Она может надеть лишь фартук и в таком виде готовить какое-нибудь блюдо.

С экс-супругой Потап состоит в дружеских отношениях ради общего бизнеса и ребенка. Мальчик растет с мамой, ему уже 11 лет. Несмотря на то, что артист много работает, он старается принимать участие в воспитании наследника.