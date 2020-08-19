Каменских разделась догола и вышла в поле

Настя Каменских в личном блоге опубликовала провокационную фотографию с полей. Девушка предстала полностью обнаженной.

На кадре запечатлен момент, как голая певица идет к горизонту по пояс в траве. Обнаженное тело супруги рэпера Потапа подсвечено лучами заходящего солнца. В руке девушка держит букет полевых цветов.

Как отметила Настя Каменских, лето – ее любимое время года. Она обожает бывать на природе и наслаждаться минутами единения с миром. По словам артистки, только в поле она может набраться энергии и сил на год вперед.

У нее есть традиция: раз в месяц в теплое время выбираться на природу. Звезда заявила, что такие вылазки помогают собраться с мыслями и поймать вдохновение. "Открывается особое озарение", – заявила артистка.

Поклонники с восторгом приняли снимок Насти Каменских. Среди комментаторов отметился и бывший ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков. Он решил подшутить над коллегой, отметив, что лето – это прекрасно, ведь сделать такие фото зимой будет проблематично.

"Полегче мать! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ты огонь🔥 , но походу некому потушить такой огонь", "Прочитала "я обожаю тело" 😅 тут ни о чем больше не подумаешь при виде такой Красоты", "Ведьма!" – написали в комментариях.