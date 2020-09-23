С Борисовым в могилу положили 220 тысяч

Хоронили Михаила Борисова в шикарном двухдверном гробу "Канада с колоннами" орехового цвета. На сайтах ритуальных агентств его стоимость начинается от 165 тысяч и доходит до 220 тысяч рублей. Высокая цена объясняется премиальным качеством изделия. Он сделан их массива ясеня и декорирован итальянскими латунными держателями и наконечниками. Внутри домовина отделана бархатом и креп-сатином.
Как говорил гробовых дел мастер Безенчук в фильме "12 стульев": "Против нашего товара ни одна фирма выстоят не может!Клозет ставим – раз. Кистями кантуемся – два. У нас первый сорт! Прима! В нем жить можно!"
Все расходы по организации похорон, как говорят близкие, взял на себя Театральный институт имени Щукина. Михаил Борисов в 1989 году окончил здесь ассистентуру, позже стал художественным руководителем пяти режиссерских курсов и одного актерского, заведовал кафедрой режиссуры. В разные годы его учениками были Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Александр Семчев, Александр Олешко, Антон Макарский, Мария Порошина, Николай Лукинский. Многие из них пришли проститься со своим мастером, стояли в почетном карауле у гроба.
Место на еврейском участке Востряковского кладбища Москвы, где и был похоронен Борисов, его семья получила бесплатно. Заслуженный деятель искусств нашел свое последнее пристанище недалеко от могилы Иосифа Кобзона.
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