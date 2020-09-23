Красавец-сын блеснул на похоронах Борисова

В Москве завершилась церемония прощания с актером, режиссером и педагогом Михаилом Борисовым. Корреспондент "Дни.ру" побывал на панихиде.

Ровно в 10 утра открылся вход на Большую сцену Театрального института имени Щукина. Михаил Борисов в 1989 окончил здесь ассистентуру, позже стал художественным руководителем пяти режиссерских курсов и одного актерского, заведовал кафедрой режиссуры. В разные годы его учениками были Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Александр Семчев, Александр Олешко, Антон Макарский, Мария Порошина, Николай Лукинский. Многие из них пришли проститься со своим мастером, стояли в почетном карауле у гроба.

А рядом сидели члены семьи покойного – 30-летний сын Вениамин и дочь Мария. Вениамин тоже выбрал себе творческую профессию – стал сценаристом и телевизионным редактором. Его мама Елена, вторая жена артиста, умерла после тяжелых родов – у нее отказали почки. В итоге Борисов поднимал детей сам. "Однажды жена сказала, что будет сын, и он станет мне радостью на старости лет. Так и вышло. Сейчас сын – моя главная надежда и радость", – хвастался Борисов в одном из интервью.

Сын ведущего "Русского лото" – настоящий красавец и франт. К нему было приковано все внимание на похоронах. Он трогательно поддерживал сестру за руку и вел себя очень достойно. От любых комментариев и рассказов про отца Вениамин Борисов отказался.