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Сын отказался поздравлять с днем рождения звезду

Сын отказался поздравлять с днем рождения звезду "Дома-2" Илью Яббарова

Илья Яббаров. Фото:instagram.com/yabbarov_official
Илья Яббаров из "Дома-2" отметил 35-летие. По этому случаю участники телепроекта организовали застолье. В день рождения он получил массу поздравлений, выслушал пожелания. Но от самого близкого человека – годовалого сына – мужчина внимания не дождался.
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Илья Яббаров появился в реалити-шоу "Дом-2" пять лет назад. За это время мужчина пытался строить отношения с пятью девушками, но не сложилось. Последняя брошенная Яббаровым избранница, Алена Рапунцель, в прошлом году родила от него сына. Несмотря на расставание, экс-возлюбленные поддерживают общение.

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Недавно покинувшая телестройку Рапунцель отправила Яббарову видео, на котором запечатлен его наследник. Алена пыталась уговорить годовалого Богдана поздравить отца с днем рождения, но мальчик отказывался. На кадрах видно, что малыш из-за чего-то обижен.

Илья выложил это видео в "Инстаграм". Подписчики сразу поняли, почему мальчик не порадовал отца вниманием. По их мнению, Богдан расстроен из-за того, что папа мало проводит с ним время. Стало быть, Илья не заслужил его поздравления. "Он сердитый, уже чувствует, что папы нет рядом", – написал фолловер.

Впрочем, Яббаров отнесся к видео с юмором. Он написал: "Сынок поздравил с днем рождения папу! Люблю всем сердцем!".

Напомним, на данный момент Илья встречается с участницей "Дома-2" Настей Голд. Несмотря на недомолвки и частые ссоры, девушка также поздравила возлюбленного с днем рождения. "Когда ты появился в моей жизни, у меня за спиной выросли крылья. Чувство к тебе наполняет сердце теплом и радостью", – написала она в "Инстаграм".

Автор: 20 августа 2020, 04:16 Источник: Instagram
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