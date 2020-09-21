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"На себя посмотри": народ плюнул в обиженную Рапунцель из "Дома-2"

Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official
23-летняя мать-одиночка Алена Рапунцель летом покинула реалити-шоу "Дом-2". Несмотря на это, участники проекта до сих пор обсуждают девушку.
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В минувшие выходные между Аленой Рапунцель и ее бывшим возлюбленным Ильей Яббаровым произошел конфликт. Девушка заявила, что экс-бойфренду нужен был ребенок лишь для проекта. Илья молчать не стал и рассказал, как Алена "разводила" людей ради денег.

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Спустя несколько дней Рапунцель опубликовала пост в "Инстаграм" и поделилась переживаниями. По мнению Алены, этот мир слишком лицемерен. Люди пользуются доверчивостью девушки, "уничтожают все ради денег".

Последние три дня для звезды "Дома-2" выдались тяжелыми. Рапунцель рассказала, что обвиняющий ее Яббаров лишился рассудка. Также девушку подставили близкие друзья: как именно, она не уточнила. Алена лишь призналась, что вычеркнула из своей жизни порядка 10 человек.

"Короче, это заставило меня задуматься о многом... Что никогда никого не жалей. Тебя никто не пожалеет", – написала она.

Пользователи Сети скептически отнеслись к высказываниям Рапунцель. Многие написали, что девушка, заметившая соринку в чужом глазу, не обратила внимание на бревно в своем. "Ты такая же", "Посмотри на себя. Сама ради денег пойдешь на все", "Делай выводы", "У вас семейная привычка винить всех вокруг, все плохие, вы хорошие. Нет! Что излучаешь, то и получаешь!", – считают подписчики.

Автор: 21 сентября 2020, 11:40 Источник: Instagram
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